SpaceX отменила запуск Falcon 9 со спутником SXM 7 за 30 секунд до старта

Ракета-носитель Falcon 9 не смогла осуществить запуск телекоммуникационного спутника SXM 7 для компании SiriusXM 11 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании SpaceX.

Запуск ракеты со спутником SXM 7 с космодрома на мысе Канаверал был намечен на 12.55 по времени Восточного побережья США (20.55 мск). Однако старт был автоматически отменен за 30 секунд до запуска. Причины отмены старта пока не называются.

Новая попытка запуска запланирована не раньше 13 декабря.

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