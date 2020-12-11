Россия начала разработку ядерного буксира для Юпитера и Венеры

Россия начала разработку космического ядерного буксира «Нуклон» для полетов по исследованию Луны, Венеры и Юпитера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы госкорпорации, размещенные на сайте госзакупок.

Соответствующий аванпроект на «разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки» заключен между «Роскосмосом» и петербургским конструкторским бюро «Арсенал».

Стоимость работ, которые планируется завершить к июлю 2024 года, составит 4,2 млрд руб.

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