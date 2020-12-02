Российские ученые предложили направить к Солнцу зонды-камикадзе

Ученые предлагают после 2030 года отправить к Солнцу несколько малых зондов-камикадзе для изучения ускорения солнечного ветра. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на директора Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича.

«Мы не до конца понимаем, как именно рождается солнечный ветер. Вроде бы это просто истечение горячего газа в вакуум, но когда начинаем измерять солнечный ветер, то ни с одной моделью не сходятся скорость и температура. Есть какой-то дополнительный источник энергии», — сказал он.

Ученый рассказал, что решить этот вопрос возможно только с помощью спутников, подлетающих в зону, где ускоряется солнечный ветер – на расстоянии четырех радиусов Солнца или 2,8 млн км.

«Для этого нужны маленькие зонды-камикадзе, которые будут подлетать очень близко, передавать информацию на большой спутник и сгорать», — отметил Петрукович.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Атом, солнце или ветер: ученые выяснили, что экологичнее

— Если бы у инопланетян были телескопы: откуда видна жизнь на Земле

— В NASA заявили о наличии воды на освещенной Солнцем стороне Луны