Маск: первый человек посетит Марс через шесть лет

Первый человек посетит Марс в ближайшие шесть лет. Об этом заявил основатель SpaceX Илон Маск, сообщает Tech Times.

«Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента», — сказал Маск.

Он добавил, что при благоприятном стечении обстоятельств полет может состояться и через четыре года.

Одним из проектов миллиардера Илона Маска является колонизация Марса. Ожидается, что корабль Starship производства компании Маска SpaceX отправится к Красной планете вместе с экипажем уже в 2024 году. Главная цель предпринимателя — создание первого города, в котором будут проживать около миллиона марсиан-колонистов.

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