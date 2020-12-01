Роскосмос поздравил Китай с прилунением «Чанъэ-5»

Госкорпорация Роскосмос поздравила Китай с успешной посадкой космического аппарата «Чанъэ-5» на Луну, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Об этом пишет РИА «Новости».

«От имени госкорпорации «Роскосмос» я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии «Чанъэ-5», — приводятся слова Савельева.

Он отметил, что это является историческим событием для космического развития Китая, потому что специалисты впервые в истории страны выполнили посадку аппарата на Луну.

Савельев также пожелал Китаю в полной мере выполнить запланированную программу исследований.

Зонд «Чанъэ-5» изначально должен был быть запущен в ноябре 2017 года, но из-за аварии ракеты-носителя Чанчжэн-5» в июле 2017 года миссия была перенесена на более поздний срок.

Китайская программа зондирования Луны включает три этапа: облет вокруг спутника Земли («Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»), посадка на Луну («Чанъэ-3» и «Чанъэ-4») и возвращение с Луны на Землю («Чанъэ-5» и «Чанъэ-6»). Первый и второй этапы уже завершены.

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