Ученые выяснили, почему укачивание усыпляет

Американские биологи выяснили, что укачивающие движения вызывают сонливость из-за общих для всех животных нейронных механизмов. Результаты их исследований публикует журнал Cell Reports.

Ученые провели эксперимент с плодовой мушкой дрозофилой.

Известно, что дети быстрее засыпают, если их покачивать. Качка в метро вызывает сонливость и у взрослых людей.

Как было доказано в ходе эксперимента, укачивающие движения действуют подобным образом и на мух.

Биологи обнаружили, что легкая вибрация вызывает у мух сонливость, а также повышает качество сна: они лучше спят и меньше реагируют на световые импульсы.

Специалистам удалось определить конкретные нейроны в мозге мух, участвующие в этом процессе.

Ученые также сделали вывод о том, что сон с укачиванием можно использовать в лечебных целях, для улучшения памяти и долголетия.

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