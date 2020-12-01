С датских звероферм сбежали сотни норок с коронавирусом

Коронавирус среди животных может распространиться из-за сбежавших с датских звероферм норок, зараженных SARS-CoV-2, сообщает Специалист Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен. Его слова передает The Guardian.

В ноябре датские звероводческие хозяйства сообщили о заражении норок мутировавшим коронавирусом, который оказался способен передаваться от норок человеку. В связи с этим власти решили умертвить всех норок в стране. На данный момент убиты более 10 млн зверьков из 17 млн.

По словам Мортенсена, с датских звероферм ежегодно сбегают несколько тысяч норок. В этом году около 5% зверьков могли быть заражены SARS-CoV-2. Попав в дикую природу, вирус может передаваться другим животным и продолжать мутировать.

Заражение может произойти, если дикое животное съест норку. Также есть риск контакта с фекалиями.

Сами норки переносят инфекцию хорошо и быстро восстанавливаются, отмечает Мортенсен.

Если вирус продолжит мутировать в дикой природе, и эти штаммы окажутся заразны для людей, это может сделать вакцину от коронавируса практически бесполезной, опасаются исследователи.