Запуск спутника Falcon Eye с Куру снова отложили из-за непогоды

Запуск российской ракеты-носителя «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане вновь перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает сайт компании-оператора космодрома Arianespace.

Отмечается, что старт перенесен на вторник, 1 декабря.

Запуск ракеты со спутником Falcon Eye должен был состояться 30 ноября в 22.33 по местному времени (04.33 1 декабря мск).

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