Ученые начали испытывать крымскую вакцину от COVID-19 на кроликах и мышах

Ученые начали испытывать крымскую вакцину от коронавируса на кроликах и мышах, сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок. Об этом пишет РИА «Новости».

«Идет серия экспериментов на кроликах и параллельно что-то делается на мышах. Сегодня основная цель – показать, что на введенную вакцину, которую мы называем сегодня «лассо», вырабатываются специфические антитела», — сказал Оберемок.

По его словам, предварительные результаты положительные, но еще не прошло достаточно времени.

Ученые КФУ в середине октября сообщили о создании вакцины. Она состоит из лигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который имеет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген с небольшим фрагментом генома SARS-CoV-2. После этого организм начнет вырабатывать специфические антитела.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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