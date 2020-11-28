Китайский аппарат «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту и приготовился к посадке

Китайский возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5» успешно достиг орбиты Луны и готовится к посадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное космическое управление КНР.

Так, по информации управления, китайский аппарат в 15.58 по мск находился в 400 км от поверхности спутника Земли и успешно выключил двигатели.

Теперь ему предстоит под воздействием лунной гравитации совершить мягкую посадку на поверхность.

23 ноября стало известно, что с космодрома на Хайнане стартовала китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом «Чанъэ-5», который совершит посадку на Луну и соберет образцы грунта.

Ранее заместитель руководителя проекта ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китайской корпорации космической науки и техники (CASC) Цюй Игуан заявил, что Китай собирается с 2021 года начать строительство своей орбитальной космической станции.

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