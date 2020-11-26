Космонавт Сураев описал состояние МКС фразой «оставляет желать лучшего»
Международная космическая станция (МКС) находится не в лучшем состоянии. Так депутат Госдумы и космонавт Максим Сураев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал прогноз о «лавинообразном» выходе систем станции из строя после 2025 года.
От дальнейших подробностей Сураев отказался, сославшись на корпоративную этику.
«Пускай специалисты об этом говорят. У нас есть своя корпоративная этика. Только могу сказать, что состояние там оставляет желать лучшего, вот так могу сказать. Будет одна такая фраза», — сказал он.
Ранее первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил о том, что на МКС серьезно поврежден целый ряд элементов, а с 2025 года отказы начнут сыпаться лавинообразно.
По его словам, имеет смысл сосредоточиться на создании национальной станции, поскольку дальнейшие траты на ремонт российской части МКС слишком велики.
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