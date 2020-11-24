Названо заболевание, повышающее риск развития тяжелой формы COVID в пять раз

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что диабетическая ретинопатия повышает риск развития тяжелой формы коронавируса в организме человека примерно в пять раз. Свои исследования специалисты опубликовали в научном журнале Diabetes Research and Clinical Practice.

Диабетическая ретинопатия — одно из осложнений диабета, при котором страдают мелкие кровеносные сосуды глаз. Заболевание возникает примерно у половины людей с диабетом 1 типа.

Так, британские ученые проанализировали состояние 187 человек с диабетом, которым потребовалась госпитализация после заражения коронавирусом. Диабетическая ретинопатия была зафиксирована у 67 из них, а 45 пациентам потребовалась искусственная вентиляция легких.

По итогам наблюдения за госпитализированными специалисты установили, что наличие ретинопатии повышает риск отказа дыхательной системы и необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ примерно в пять раз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Высокий риск осложнений»: чем COVID-19 грозит диабетикам

— Ученые предупредили, что коронавирус может привести к вспышкам кори

— Биолог предупредила о двух опасных чертах мутировавшего коронавируса