Российский ученый объяснил, почему пациенты с коронавирусом часто умирают ночью

Биоинженер, младший научный сотрудник в ИБХФ РАН Александр Кудрявцев объяснил, что пациенты с коронавирусом часто умирают ночью из-за падения сатурации в фазе глубокого сна. Об этом пишет mk.ru.

Ученый несколько ночей подряд измерял у себя насыщение кислородом в крови и обнаружил, что оно снижается до 88%.

«Это оказалось невероятным, я не ожидал, что у меня сатурация может быть такой низкой ночью. По моим биоритмам, у меня глубокая фаза сна наступает в 5-8 часов. Именно в это время оксигенация падала до 88%, что является опасным уровнем», — сказал Кудрявцев.

Он отметил, что у больных коронавирусом этот показатель может снижаться еще больше, что «может оказать нейротоксическое действие на мозг».

Дальнейшие исследования показали, что уровень кислорода в крови снижается у всех испытуемых с 3 до 7 утра. Даже если человек бодрствует ночью, сатурация все равно снизится.

Кудрявцев подчеркнул, что врачам следует внимательно следить ночами за пациентами с коронавирусом.

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