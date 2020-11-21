Falcon 9 успешно стартовала со спутником Sentinel-6 на борту

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии и успешно вывела спутник зондирования мирового океана Sentinel-6 на орбиту. Об этом говорится в сообщении на сайте компании SpaceX.

Спутник Sentinel 6 Michael Freilich, созданный компанией Airbus, является совместной разработкой Европейского космического агентства и американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Многоразовая первая ступень Falcon 9 совершила вертикальную посадку на космодром вскоре после старта для ее последующего использования.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon впервые стартовала к Международной космической станции (МКС) с четырьмя астронавтами. NASA вела прямую трансляцию. Астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути находятся на пути к МКС. Это первый рабочий пилотируемый полет после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.

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