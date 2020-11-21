Ученые назвали напиток, помогающий бороться с коронавирусом

Чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность COVID-19. Об этом заявил ученый Института вирусологии Университетской клиники Эссена, в котором обрабатывали инфицированные коронавирусом клетки чаями из названных трав, передает РИА «Новости».

Отмечается, что при приготовлении напитков специалисты сначала доводили их до кипения, а после настаивали чай на протяжении двух часов при температуре воды 60°C для обеспечения максимального насыщения травяными компонентами.

Согласно результатам эксперимента, для значительного подавления воспроизводства коронавирусной инфекции хватает даже 30 минут воздействия шалфея и периллы. Эксперты отмечают, что в данном случае речь идет не об общем противовирусном эффекте, поскольку с вирусом герпеса такого эффекта достичь не удалось.

По их словам, чаи на основе этих трав можно использовать как профилактические средства против COVID-19, но результаты их исследования еще будут оцениваться другими учеными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg: у сына Трампа обнаружен коронавирус

— Врач назвал условия для повторного заражения коронавирусом

— Медцентр в Уругвае договорился о поставке 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»