NASA опубликовало записанные с марсохода звуки открытого космоса
Американское космическое агентство NASA выложило минутную аудиозапись, на которой слышны звуки открытого космоса.
Запись была сделана месяц назад, 19 октября, с марсохода «Персеверанс» (Perseverance) во время полета к Марсу. Зафиксированный звук очень тихий, а легкое потрескивание, которое есть на записи, исходит от системы охлаждения радиоизотопного термоэлектрического генератора.
В NASA объяснили, что подобные механические колебания сравнимы с шорохом или стуком, который можно услышать в наушниках, когда шнур касается поверхности.
«Этот звуковой файл имеет важное значение. Он означает, что наша система работает и готова попытаться записать звук и неистовство приземления на Марс», — сказал специалист NASA Дэвид Грюэль.
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