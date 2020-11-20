NASA опубликовало записанные с марсохода звуки открытого космоса

Американское космическое агентство NASA выложило минутную аудиозапись, на которой слышны звуки открытого космоса.

Запись была сделана месяц назад, 19 октября, с марсохода «Персеверанс» (Perseverance) во время полета к Марсу. Зафиксированный звук очень тихий, а легкое потрескивание, которое есть на записи, исходит от системы охлаждения радиоизотопного термоэлектрического генератора.

В NASA объяснили, что подобные механические колебания сравнимы с шорохом или стуком, который можно услышать в наушниках, когда шнур касается поверхности.

«Этот звуковой файл имеет важное значение. Он означает, что наша система работает и готова попытаться записать звук и неистовство приземления на Марс», — сказал специалист NASA Дэвид Грюэль.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские космонавты вышли в открытый космос

— Российские космонавты не выполнили главную задачу выхода в открытый космос

— Российские космонавты установят рекорд по количеству выходов в открытый космос