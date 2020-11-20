Компания Rocket Lab впервые вернула запущенную ракету на парашюте

Американская частная космическая компания Rocket Lab провела успешный запуск ракеты Electron в районе Новой Зеландии, выведя на орбиту 29 небольших спутников. Вывод аппаратов на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту состоялся спустя час после старта.

Главным результатом миссии стал успешный эксперимент по возвращению первой ступени ракеты – судя по Twitter основателя компании Питера Бека ступень успешно вернулась в океан на парашюте. Такой способ возвращения ступени опробован впервые в истории. «Команда спасения достает первую ступень ракеты и готовится отправить ее кораблем к нашему производственному комплексу. Картинки будут когда их получим», — сообщили в компании.

Сам Бек опубликовал снимок купола парашюта, сделанный со ступени во время спуска. «Это мой лучший кадр 2020 года», — написал предприниматель. По предварительной информации возвращение ступени прошло успешно, штатно сработали вытяжной и основной парашюты. Эта миссия стала промежуточным этапом на пути к основной задаче компании – возвращать ракетные ступени при помощи вертолетов в будущем, чтобы повторно использовать их при запусках.