В Нидерландах обнаружили пользу иммунодепрессанта при лечении тяжелых форм COVID-19

Голландские ученые подтвердили, что иммунодепрессант тоцилизумаб эффективен при лечении тяжелых форм коронавируса, пишет местное издание NL Times.

Врач и микробиолог из утрехтской больницы Марк Бонтен назвал это «действительно хорошей новостью». Он подчеркнул, что препарат уменьшает время, когда пациентам нужна искусственная вентиляция легких.

«Именно для группы тяжелобольных людей, находящихся в отделении интенсивной терапии, мы не часто встречали новое лечение, доказавшее свою эффективность. Вот почему это действительно прорыв», — сказал Бонтен.

Ученые исследовали 260 больниц по всему миру. Они обнаружили, что тоцилизумаб содержит белок, который регулирует иммунную систему.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 56 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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