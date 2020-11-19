Ученые назвали перхоть одним из симптомов опасного заболевания

Британские ученые выяснили, что перхоть является одним из симптомов болезни Паркинсона. Об этом сообщает Dailt Express.

Речь идет о себорейном дерматите. В легкой форме он проявляется в виде перхоти, в тяжелой – кожа головы становится красной и чешуйчатой, в редких случаях может возникнуть мокнущая сыпь.

Ученые не знают, почему перхоть поражает именно страдающих от болезни Паркинсона.

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