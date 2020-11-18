Космонавты не нашли внешних повреждений модуля «Звезда» в месте утечки воздуха

Российский космонавт Сергей Рыжиков во время выхода в открытый космос не обнаружил следов повреждения внешней обшивки модуля «Звезда» в предполагаемом месте утечки воздуха.

«Я лично пока ничего не наблюдаю такого», — сказал Рыжиков.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

Ранее сообщалось, что впервые вышедшие в открытый космос российские космонавты не смогли выполнить главную задачу и произвести ремонт системы терморегулирования модуля «Заря».

Трансляция миссии ведется на сайте «Роскосмоса».

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