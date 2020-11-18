Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос, сообщает «Роскосмос».

Российские космонавты работают на Международной космической станции. Они уже открыли выходной люк модуля «Поиск» и собираются поработать в открытом космосе. Планируемая продолжительность нахождения космонавтов вне орбитальной станции составит около 5,5 часов. В случае, если работы будут выполнены с опережением графика, для них подготовлена дополнительная программа.

Стоить отметить, что для Рыжикова и Кудь-Сверчкова это будет первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами МКС. Ранее космонавты из России выходили в открытый космос в мае 2019 года.

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