В 2021 году планируется порядка десяти запусков спутников OneWeb

Британская компания OneWeb наметила в 2021 году осуществить от восьми до десяти запусков своих спутников, передает РИА «Новости».

«Партнеры «Главкосмоса» из французской Arianespace проинформировали нас, что в следующем году компания OneWeb планирует 8-10 запусков с использованием трех космодромов», — сказал агентству представитель пресс-службы компании «Главкосмос».

По его словам, в первой половине следующего года старты планируются с космодрома Восточный, во второй — с Байконура и Куру.

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