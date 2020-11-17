Космонавты установили заплатку на трещину в МКС

Экипаж Международной космической станции (МКС) установил заплатку на трещину в российском модуле «Звезда», которая позволит прекратить утечку воздуха. Об этом сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса, передает РИА «Новости».

«Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле «Звезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после контрольных замеров уровня атмосферы «причину утечки можно будет устранить».

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.

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