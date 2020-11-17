Первая группа туристов может отправиться на МКС в декабре 2021 года

Россия может отправить первую группу туристов на корабле «Союз» на Международную космическую станцию (МКС) 8 декабря 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на предварительную программу полетов на МКС на 2021 год, разработанную ракетно-космической корпорацией «Энергия».

Согласно проекту программы, 8 декабря «Союз МС-20» с российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. 20 декабря они должны будут вернуться на Землю.

Кто из космонавтов будет управлять кораблем, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что тренировки для такого полета проходят Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Имена туристов в компании-операторе космического туризма Space Adventures обещали назвать в январе 2021 года.

Контракт на первый групповой полет туристов был подписан в начале 2019 года между «Роскосмосом» и Space Adventures. В 2001-2009 годах по контрактам со Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов.

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