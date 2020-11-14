Первый вооруженный «Панцирем» корабль ВМФ РФ завершил испытания

Первый российский корабль ВМФ, оснащенный морским вариантом зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирь-М», успешно прошел испытания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Государственные испытания малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово» успешно завершены. Малый ракетный корабль «Одинцово» — это первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль войдет в состав ВМФ в конце ноября.

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