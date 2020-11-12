Подписаны контракты с туристами, которые полетят на МКС на корабле Маска
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Первые туристы, которые в 2021 год полетят на Международную космическую станцию (МКС) на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, подписали контракт. Об этом в своем Twitter сообщает американская компания Axiom Space.
«Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал контракт с Axiom», —говорится в сообщении.
Отмечается, что полет туристов в космос планируется не ранее конца 2021 года.
Ранее Axiom Space заказала у компании SpaceX полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon к МКС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Космический турист сможет провести полтора часа в открытом космосе
— Двух космических туристов отправят на МКС в конце 2021 года