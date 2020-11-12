Подписаны контракты с туристами, которые полетят на МКС на корабле Маска

Первые туристы, которые в 2021 год полетят на Международную космическую станцию (МКС) на космическом корабле Crew Dragon американской компании SpaceX, подписали контракт. Об этом в своем Twitter сообщает американская компания Axiom Space.

«Многонациональный экипаж, состоящий из трех частных астронавтов и бывшего астронавта NASA Майкла Лопеса-Алегриа, официально подписал контракт с Axiom», —говорится в сообщении.

Отмечается, что полет туристов в космос планируется не ранее конца 2021 года.

Ранее Axiom Space заказала у компании SpaceX полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon к МКС.

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