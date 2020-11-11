Ученые нашли эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

Специалистам Медицинской школы Университета Питтсбурга в США удалось получить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает журнал Science.

Специалисты изучили реакции животного на введенный ему белок-«шип» вируса SARS-CoV-2. В ходе исследования удалось установить, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы ее иммунная система стала выделять зрелые нанотела против SARS-CoV-2.

Далее ученые определили нанотела, которые сильнее всего сопрягаются с SARS-CoV-2. Они более действенны, чем другие антитела лам.

Антитела лам, называемые «нанотелами», гораздо меньше человеческих и эффективнее борются с коронавирусом. Кроме того, они более стабильны. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 817 109 случаев коронавируса. Жертвами инфекции за весь период стали 31 161 человек, выздоровел 1 350 741 человек. В мире же выявлено свыше 50 млн случаев коронавируса, свыше 1,2 млн человек скончались.

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