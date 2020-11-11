В России начались работы по созданию двигателя для многоразовой ракеты

Процесс создания двигателя для многоразовой ракеты «Крыло-СВ» стартовал в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, разработкой двигателя занимается конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в «Роскосмос»).

В пресс-службе предприятия уточнили, что двигатель будет создан на криогенных компонентах. Его планируют установить на летно-экспериментальный демонстратор многоразовых возвращаемых ракет.

Исполнителем проекта, а также ответственным за разработку ракеты в целом стал ЦНИИМАШ. Предполагается, что в будущем двигатель может быть назван «Вихрь».

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