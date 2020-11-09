Первая партия вакцины от COVID-19 поступит в медучреждения на текущей неделе

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции поступит в медучреждения в промышленных масштабах на текущей неделе. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По его словам, на минувшей неделе внесена первая мощная производственная площадка в регистрационное удостоверение по производству вакцин от COVID-19. Компания «Генериум» начала отгрузку на этой неделе препарата с производственных площадок непосредственно в медицинские организации.

Министр уточнил, что это первые поставки, которые наращиваются фактически в ежедневном режиме.

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