Иерусалимский медцентр намерен зарегистрировать вакцину «Спутник V» в минздраве Израиля

Медицинский центр «Хадасса» в Иерусалиме намерен зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса в минздраве Израиля. Об этом заявил гендиректор больницы профессор Зеев Ротштейн, передает РИА «Новости».

Он отметил, что все российские исследования препарата проходят согласно стандартам, поэтому была запрошена вся информация по вакцине, чтобы предоставить ее минздраву Израиля для регистрации этой разработки в стране. При этом «Спутник V» будет первой вакциной, которая будет представлена для регистрации в израильском государстве.

В настоящее время филиал иерусалимской клиники «Хадасса» в Москве уже принимает участие в третьей фазе испытаний «Спутник V». Известно также, что летом текущего года Израиль заключил соглашение с несколькими компаниями, в том числе с американский «Модерной», о закупке будущей вакцины.

По словам Ротштейна, как только «Спутник V» получит официальную регистрацию, медицинский центр «Хадасса» намерен импортировать вакцину в Израиль, а также начать производить ее на территории страны.

5 ноября медцентр «Хадасса» заявил, что заключил протокол о намерениях о закупке 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При отказе минздрава Израиля дать разрешение на использование вакцины, «Хадасса» будет применять вакцину в своих филиалах за рубежом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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