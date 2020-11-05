Ковальчук назначен президентом НИЦ «Курчатовский институт»

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Ковальчука президентом «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» сроком на пять лет. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, мэры Москвы Сергея Собянина назначен членом наблюдательного совета учреждения. При этом от должности члена набсовета «Курчатовского института» освобожден Сергей Горьков.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 5 ноября.

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Курчатовский институт