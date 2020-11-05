В РФ предложили сделать должность директора школы выборной

Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков направил замминистру просвещения России Виктору Басюку обращение, в котором предложил ввести выборность директоров школ, передает RT.

В своем письме политик упомянул, что директоров школ назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти либо местного самоуправления.

«В роли заказчика работы директора должен выступать коллектив учителей, советы родителей, советы обучающихся. Избирать директора школы необходимо на альтернативной основе в открытом общественном конкурсе», — указано в тексте обращения.

По словам Даванкова, за учредителем должно быть по-прежнему закреплено право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности. Он привел в пример «несоблюдение или существенные нарушения устава школы».