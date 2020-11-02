Умер декан факультета педагогического образования МГУ Николай Розов

Скончался советский и российский математик, декан факультета педагогического образования МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Николай Розов. Об этом сообщает пресс-служба МГУ.

На момент смерти ему было 82 года.

«Коллектив Московского университета с глубоким прискорбием сообщает, что 2 ноября 2020 года ушел из жизни декан факультета педагогического образования член-корреспондент Российской академии образования Николай Христович Розов (1938-2020) и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении пресс-службы образовательного учреждения.

Причина его смерти не указывается.

Розов родился 20 февраля 1938 года. В 1958 году он окончил механико-математический факультет МГУ.