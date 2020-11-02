Мишустин снял с должности замминистра Минобрнауки Сергея Люлина

Премьер-министр РФ отправил в отставку замминистра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Люлина Сергея Владимировича от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Сергей Люлин был назначен на свою должность 31 марта 2020 года. Он курировал вопросы научно-технической и инновационной политики, а также международного сотрудничества в научно-технической сфере.