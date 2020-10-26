Ученые вывили полезные свойства томатного сока

Томатный сок способен снижать артериальное давление и сокращать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Rai Al Youm, ссылаясь на исследование.

Участие в исследовании приняли 184 мужчины и 297 женщин.

В течение года они пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах. В результате у 94 испытуемых с гипертонией зафиксировали значительно снижение кровяного давления.

У 125 добровольцев сократился уровень липопротеинов низкой плотности.

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