Ученые вывили полезные свойства томатного сока
Максимс Краюшкинс
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Томатный сок способен снижать артериальное давление и сокращать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Rai Al Youm, ссылаясь на исследование.
Участие в исследовании приняли 184 мужчины и 297 женщин.
В течение года они пили несоленый томатный сок в неограниченных количествах. В результате у 94 испытуемых с гипертонией зафиксировали значительно снижение кровяного давления.
У 125 добровольцев сократился уровень липопротеинов низкой плотности.
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