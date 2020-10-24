В США извинились перед учеными из России за отказ публиковать статью

Геофизический союз США извинился перед российскими учеными после отказа опубликовать их статью в научном журнале на фоне введенных санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там уточнили, что соответствующий вывод был сделан после рассмотрения процесса, который прошла рукопись перед предполагаемой публикацией.

«Мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — подчеркнули в союзе.

В организации добавили, что авторы статьи могут повторно сдать ее на рассмотрение для того, чтобы российская заявка была рассмотрена наравне с остальными.

23 октября США объявили о введении санкций в отношении ЦНИИХМ. Американская сторона считает этот институт ответственным за разработку компьютерного вируса Triton, который предназначен для атак на промышленные объекты.

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