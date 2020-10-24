Американский зонд потерял часть забранного с поверхности астероида Бенну грунта

Американский космический зонд OSIRIS-REx растерял часть образцов грунта, которые он взял с поверхности астероида Бенну. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в пятницу, 23 октября, на сайте NASA.

Специалисты ведомства пришли к такому выводу после изучения полученных 22 октября снимков, подтвердивших, что зонд забрал больше образцов грунта астероида, чем планировалось — 60 г.

По оценке специалистов NASA, створки запирающего механизма устройства для забора материала заело из-за крупных фрагментов грунта, более мелкие частицы просачиваются в щели и оказываются в космическом пространстве.

Как отмечается, для сохранения оставшихся образцов команда операторов OSIRIS-REx решила воздержаться от процедуры измерения массы грунта, которая была запланирована на субботу, 24 октября. Кроме того, она отменила намеченный на пятницу маневр торможения для того, чтобы свести к минимуму ускорение аппарата.

Ожидается, что капсула с собранным грунтом будет доставлена на Землю в 2023 году.

Миссия OSIRIS-Rex (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) стоимостью в $1 млрд была запущена еще в 2016 году, аппарат сделал гравитационный маневр вокруг Земли год спустя, и в 2018 году достиг своей цели – астероида Бенну, который вращается вокруг Солнца с периодом 1,2 земных года.

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