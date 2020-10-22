Рособрнадзор не исключил появления дистанционного ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не исключил в будущем перевода единого госэкзамена для школьников в дистанционный формат, передает РИА «Новости».

«Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов», — сказал Музаев.

По его словам, ведомство уже изучает возможности цифровизации ЕГЭ, для этого уже внедряются определенные технологические инструменты.

Тем не менее введение такого формата аттестации в ближайшие годы преждевременно, подчеркнул чиновник.

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