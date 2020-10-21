На МКС отключили систему подачи кислорода
Карина Казанцева
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На международной космической станции отключили систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» из-за очередного сбоя, пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос.
«Безопасности экипажа и станции ничего не угрожает», — отметили в госкорпорации.
Российские космонавты на время ремонта будут пользоваться американской системой.
В ночь на 20 октября временно вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ», а также туалет.
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