На МКС отключили систему подачи кислорода

На международной космической станции отключили систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» из-за очередного сбоя, пишет ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

«Безопасности экипажа и станции ничего не угрожает», — отметили в госкорпорации.

Российские космонавты на время ремонта будут пользоваться американской системой.

В ночь на 20 октября временно вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ», а также туалет.

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