Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» обнаружил более 80 мутаций коронавируса. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов, передает ТАСС.

По его словам, эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины. Они были выявлены в ходе дополнительных исследований генетической изменчивости COVID-19 во всех российских регионах.

«Мы на постоянной основе проводим полногеномное секвенирование и выявляем возможные мутантные варианты. В настоящий момент более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены», — сказал Максютов, отметив, что эти мутации не обозначены в международных базах данных.

Ранее Максютов также сообщил, что «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против вируса гриппа и коронавируса нового типа.

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