Британские ученые заразят добровольцев коронавирусом

Британские исследователи ищут добровольцев, чтобы заразить их коронавирусом SARS-CoV-2 и внимательно изучить, что происходит на разных этапах заражения и болезни. Об эксперименте, который проведут врачи Имперского колледжа Лондона, сообщает CNN.

Ученым нужно 19 добровольцев 18-30 лет без ожирения, диабета и болезней сердца. На первых этапах работы исследователи хотят выяснить, какое количество вируса требуется для заражения. Для этого они будут вводить вирусные частицы в нос испытуемым и наблюдать, как происходит заражение и протекает болезнь. Все время исследования его участники проведут в больнице. Часть испытуемых также получит экспериментальную вакцину от коронавируса — исследователи хотят понаблюдать за разницей поведения вируса у вакцинированных и невакцинированных людей.

«Огромное преимущество этого волонтерского исследования в том, что мы можем очень внимательно следить за каждым испытуемым не только во время заражения, но и до него, и можем точно определить, что происходит на каждом этапе», — отмечают ученые.

Исследователи рассчитывают, что новые данные позволят уменьшить распространение коронавируса, смягчить его воздействие и снизить смертность. Запустить эксперимент планируется в начале следующего года.