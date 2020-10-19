На МКС сломались туалет, пылесос и система получения кислорода

На российском сегменте Международной космической станции вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос. Об этом пишет РИА «Новости».

«Электрон» снова отказал», — сообщил космонавт Анатолий Иванишин специалисту центра управления полетами. Позже экипаж доложил о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле «Звезда».

Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда» вышла из строя 14 октября. Ее починили спустя три дня. 11 октября отказал туалет в модуле «Звезда», его ввели в строй на следующий день.

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