В России началось проектирование многоразовой ракеты на СПГ

Ракетно-космический центр «Прогресс» начал проектирование российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в центре осуществляется эскизное проектирование этой ракеты.

Ранее стало известно, что ракета среднего класса «Амур-СПГ» будет двухступенчатой. При этом возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз.

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