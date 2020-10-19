В России началось проектирование многоразовой ракеты на СПГ
Антон Демидов
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Ракетно-космический центр «Прогресс» начал проектирование российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в центре осуществляется эскизное проектирование этой ракеты.
Ранее стало известно, что ракета среднего класса «Амур-СПГ» будет двухступенчатой. При этом возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз.
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