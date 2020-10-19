За день до выборов в США Земле грозит столкновение с астероидом

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что за день до президентских выборов в США на Землю может упасть астероид размером с холодильник. Об этом написал в своем Instagram.

По его словам, астероид 2018VP1 движется к планете со скоростью более 25 тысяч миль в час (40,2 тыс. км в час. — «Газета.Ru»).

«Он может коснуться Земли 2 ноября», — написал Тайсон.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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