На Венере найден второй признак жизни

Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете, сообщается в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, опубликованной на портале arXiv.

Наибольшее количество глицина обнаружено рядом с экватором, в районе полюсов его не найдено.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», — объясняет Манна.

По мнению ученых, данное открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.

В сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили первый признак жизни на планете — газ фосфин в облаках.

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