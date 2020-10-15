Место утечки воздуха на МКС нашли с помощью пакетика чая
Космонавты на Международной космической станции обнаружили возможное место утечки воздуха с помощью пакетика чая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».
Российский космонавт Анатолий Иванишин рассказал специалисту подмосковного центра управления полетами, что он и его коллега Иван Вагнер взяли пакетик чая, прикрыли люк в «протекающий» отсек модуля и увидели, что пакетик плывет в сторону возможного места утечки воздуха — в район расположения аппаратуры широкополосной системы связи.
Специалисты попросили заклеить предполагаемое место утечки воздуха скотчем.
Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.
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