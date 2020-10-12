Ученые Калифорнии объяснили влияние коронавируса на организм человека
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ученые Калифорнийского технологического университета выяснили, как коронавирус изменяет зараженные человеческие клетки. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Cell.
Так, он нарушает синтез белков организма, влияя на три важных клеточных процесса.
Речь идет о блокировке созревания матричной РНК, осуществляющей перенос генетической информации из ядра клетки к синтезирующим белок рибосомам, самих рибосом и нарушении системы транспортировки белков за пределы клетки.
Как отмечается, эти изменения на дают нормально работать защитным системам клетки, после чего коронавирус начинает использовать ее для своего размножения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: