Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем установили на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» установлена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-17» с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

На корабле к Международной космической станцией (МКС) отправятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.

Пуск запланирован на 08.45 мск 14 октября. Сближение пилотируемого корабля с МКС впервые пройдет по двухвитковой схеме. Стыковка запланирована в тот же день на 11.52 мск.

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