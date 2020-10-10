На МКС сломался туалет

На Международной космической станции в российском модуле «Звезда», где раньше была выявлена утечка, сломался туалет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

Космонавты пользуются уборной в американском сегменте.

«По АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) информацию передали, пока оставляем все как есть и пользуемся туалетом на американском сегменте», — обратился специалист центра к космонавтам.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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