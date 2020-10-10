Места утечки воздуха на МКС попробуют заделать американским пластилином

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Экипаж Международной космической станции может заделать возможные места утечки воздуха американским пластилином. Об этом следует из переговоров МКС с Землей, трансляция которых ведется на сайте NASA.

С соответствующей просьбой к космонавту Ивану Вагнеру обратился Подмосковный центр управления полетами.

Так, россиянину предстоит использовать герметик для ликвидации двух мест в промежуточной камере модуля «Звезда». Утечки были зафиксированы в области герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи, а также в зоне трубопроводов системы терморегулирования.

Ранее подмосковный центр управления полетами попросил российского космонавта Ивана Вагнера «максимально заклеить скотчем» район стыковочного узла, где предположительно находится отверстие или трещина.

9 октября утром космонавты обнаружили, что давление в «протекающем» отсеке опустилось до 715 мм рт. ст., хотя вечером оно составляло 732 мм рт. ст.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

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